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المرأة

بشكل ودّي.. انتهاء أزمة شيرين عبد الوهاب مع "روتانا" رسميًا

Lebanon 24
20-12-2023 | 15:00
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 أعلن محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب انتهاء الخلاف رسمياً بينها وبين شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

  
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وقال في بيان اعلامي : "تُعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أن محاميها الدكتور حسام لطفي طوى صفحة الخلافات بينها وبين شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" باتفاق ودّي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز - على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها، تجمعها بالأستاذ سالم الهندي".

 

وأضاف: "الفنانة شيرين عبد الوهاب تعكف حالياً على انتقاء كلمات وألحان متميزة لتُسعد جمهورها بها، وتؤكد أن انتهاء علاقتها العقدية بشركة "روتانا" بحكم قضائي، لن يمنعها من الاستمرار في التعاون معها في المستقبل باعتبارها شركة متفردة في مجالها من كل الوجوه".

 

وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت كواليس انتهاء أزمتها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث قالت إنها دفعت ثمانية ملايين جنيه لصالح الشركة، ملتزمةً بما قضت به المحكمة أخيراً، لعدم التزامها بتعاقدها مع الشركة، منها ثلاثة ملايين غرامة لعدم الالتزام بالعقد، وخمسة ملايين أخرى قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم في الشركة المملوكة لها ولـ"روتانا". ( لها)

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