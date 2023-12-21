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المرأة

3 أنظمة غذائية للنساء فوق سن الخمسين.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
21-12-2023 | 04:10
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إذا تجاوز عمرك الـ50 عامًا، فمن الطبيعي أن تبدأي بالبحث عن نظام غذائي يدعم وظائف القلب أو الدماغ، أو يساعدك على التحكم بأعراض انقطاع الطمث، أو يعزز صحتك بشكل عام.
 
ووفق موقع "Healthline"، جرى اختيار مجموعة من الأنظمة الغذائية التي تناسب عمرك وصحتك: 
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1- النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط

يتم تصنيف النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط باستمرار على أنه أحد أنماط الأكل الأكثر صحية، بما في ذلك الإناث فوق سن الخمسين.
 
ويساعد هذا النظام على التقليل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، مثل: أمراض القلب، والسكري، والسرطان، والتدهور العقلي.
 
2- نظام "داش" الغذائي

وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية، فإن أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسة لوفاة الإناث فوق سن الـ50 عامًا؛ إذ إن معدلات ارتفاع ضغط الدم تزيد بشكل ملحوظ بعد بداية انقطاع الطمث.

وجرى تصميم هذا النظام الغذائي لمنع ومعالجة ارتفاع ضغط الدم، حيث يتميز بانخفاص نسبة الصوديوم مع التركيز على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي من المعروف أنها تساعد بخفض ضغط الدم.
 
3- لنظام الغذائي المرن

النظام الغذائي المرن عبارة عن خطة شبه نباتية تعتمد في الغالب على مصادر نباتية ولكنها تتضمن أحيانًا اللحوم، والبيض، ومنتجات الألبان، والأسماك.

إنه خيار غذائي جيد لأي شخص مهتم بزيادة تناوله للألياف والبروتين النباتي، لكنه يدرك أيضًا القيمة الغذائية للمنتجات الحيوانية ويرغب في تناولها بحسب الحاجة. (فوشيا) 
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