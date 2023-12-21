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فنون ومشاهير

أطفال غزة يوجّهون رسالة لهيفاء وهبي.. ماذا فعلت الأخيرة لهم؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 09:30
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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لعدد من أطفال غـزة في مراكز الإيواء، وهم يحملون أوراقاً كُتب عليها: "بنحبك هيفا"، "شكرا للفنانة هيفا وهبي، "شكراً لكل إنسان حر وقف معنا".

جاء هذا بعدما قامت الفنانة هيفاء وهبي بتقديم المساعدات لأطفال غزة في مراكز الإيواء بعيداً عن الأضواء والتغطية الإعلاميّة. (lbci)
 
 
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