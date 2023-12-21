أطفال غزة يوجّهون رسالة لهيفاء وهبي.. ماذا فعلت الأخيرة لهم؟

🔴 رَسَمت الديڤا #هيفاء_وهبي البَسمة على وجوه أطفال #غزّة بعد تقديمها مساعدات عاجلة في مراكز الإيواء مع اقتراب فصل الشتاء 🙏🏼❤️



وانتشرت مقاطع فيديو لأطفال #غزّة يحملون صور و يردّدون "شكراً للفنانة هيفاء وهبي، بنحبِّك هيفاء #أطفال_غزه" 👼🏼🇵🇸❤️@HaifaWehbe pic.twitter.com/WUfJ3myzS4 — HAIFA WEHBE NEWS (@haifawehbe_news) December 20, 2023 Advertisement

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لعدد من أطفال غـزة في مراكز الإيواء، وهم يحملون أوراقاً كُتب عليها: "بنحبك هيفا"، "شكرا للفنانة هيفا وهبي، "شكراً لكل إنسان حر وقف معنا".جاء هذا بعدما قامت الفنانة هيفاء وهبي بتقديم المساعدات لأطفال غزة في مراكز الإيواء بعيداً عن الأضواء والتغطية الإعلاميّة. (lbci)