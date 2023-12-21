إبنة الممثل المشهور تكشف حقيقة مرض والدها

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إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أخبار عن تعرُّض الفنان عبدالله مشرف لوعكة صحية ودخوله المستشفى.في هذا الشأن، نفت مها مشرف، ابنة الفنان الكبير تصريح لـ"لها" كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدها بصحة جيدة وهو في المنزل يمارس حياته بشكل طبيعي.وطالبت مشرف من الجمهور عدم تصديق أي شائعات عن صحة والدها، مؤكدةً أنه لو كان يعاني مشكلة صحية فسوف تعلن عنها لأنه لا يمكن إخفاء المرض.ما أكدت أن والدها عبدالله مشرف سيشارك قريباً في عمل درامي جديد، قائلة: "والدي هيرجع إن شاء الله للعمل قريباً".