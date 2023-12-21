Advertisement

المرأة

إبنة الممثل المشهور تكشف حقيقة مرض والدها

Lebanon 24
21-12-2023 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1143896-638387974488431538.jpg
Doc-P-1143896-638387974488431538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أخبار عن تعرُّض الفنان عبدالله مشرف لوعكة صحية ودخوله المستشفى.


في هذا الشأن، نفت مها مشرف، ابنة الفنان الكبير تصريح لـ"لها" كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدها بصحة جيدة وهو في المنزل يمارس حياته بشكل طبيعي.
Advertisement


وطالبت مشرف من الجمهور عدم تصديق أي شائعات عن صحة والدها، مؤكدةً أنه لو كان يعاني مشكلة صحية فسوف تعلن عنها لأنه لا يمكن إخفاء المرض.



ما أكدت أن والدها عبدالله مشرف سيشارك قريباً في عمل درامي جديد، قائلة: "والدي هيرجع إن شاء الله للعمل قريباً".
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:15 | 2023-12-21
09:30 | 2023-12-21
04:10 | 2023-12-21
02:46 | 2023-12-21
02:08 | 2023-12-21
15:00 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24