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المرأة

قريباً.. روبي في "3 ساعات متواصلة"

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:00
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نشرت الفنانة المصرية روبي عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الإعلان الترويجي لأحدث أغانيها المنتظرة بعنوان "3 ساعات متواصلة".

وأعلنت "روبي" في السياق ذاته تعاونها في هذا العمل الفني مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، الذي قام بكتابة كلمات الأغنية ولحنها.
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والعمل من توزيع توما، فيما تولّى التوزيع الرقمي ڤيرال ويڤ، حيث يأتي الكشف عن "البوستر" وفريق العمل، تمهيدًا لإطلاق الأغنية خلال الأيام المقبلة.


وكان من المفترض طرح الأغنية في وقت سابق، تحديدًا في 10 تشرين الأول الماضي، ولكن قررت "روبي" تأجيل الإصدار نظرًا للأحداث الدائرة في قطاع غزة.

المصدر: لها
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