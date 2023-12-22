نجوم تركيا في عرض فيلم "للنساء فقط" رغم غياب بطلته ميليسا باموق

حالت حادثة اقتحام لص لمنزل الفنانة التركية ميليسا باموق، وسرقة جواز سفرها، دون حضورها عرض فيلم "للنساء فقط"، التي أدت خلاله دور البطولة، خلال عرضه في إسطنبول.





وعرض فيلم "للنساء فقط" الأربعاء في مركز لطفي كفردار الدولي للمؤتمرات والمعارض في إسطنبول، بحضور عدد من نجوم تركيا.

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وعبرت ميليسا باموق عن أسفها لعدم القدرة على الحضور عبر حسابها على "إنستغرام"، مؤكدة تقديرها لجهود الفريق وأملها بنجاح الفيلم في شباك التذاكر.





وشهد عرض الفيلم حضور النجوم: موجدة عثمان، جيداء دوفنجي، باشاك بارلاك، أصلي تاندوغان، مروة تشاران، خليل إبراهيم جيهان، وغيرهم من الفنانين.



وجمع العمل 8 نساء بطلات، ويركز على قضايا تتعلق بحقوق المرأة والدفاع عنها، حيث يرفع الفيلم شعار "المرأة ليست ذئب المرأة، بل هي وطنها".

بالإضافة إلى ميليسا باموق، يشارك في بطولة الفيلم الذي كتب نصه نرجس أوتل أوغلو، وشيبنيم سونميز، وباشاك بارلاك، وسيدا دوفنشي، وأسلي تاندوغان، وإليفجان أونغريلار، وميرفي تشاغيران، وموجدي أوزمان.