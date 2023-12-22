بعد 7 سنوات من الارتباط.. النجمة الشهيرة تنفصل عن حبيبها لهذا السبب!

انفصلت النجمة ماريا كاري، عن حبيبها بريان تاناكا وذلك بعد 7 سنوات من الارتباط والمواعدة في صدمة لمحبيها.

وذكرت التقارير وفقاً لمصادر مقربة من الطرفين أن السبب هو إنجاب الأطفال، حيث يرغب بريان تاناكا في إنجاب الأطفال وتأسيس عائلة مع كاري، بينما ترفض كاري الأمر.

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كما أرجعت المصادر الأسباب وراء انفصال ماريا وتاناكي هو فارق العمر بينهما الذي يصل 14 عاماً، حيث تبلغ كاري 54 عاماً، بينما تاناكا 40 عاماً، وكان قد بدأ الحديث عن الانفصال بين الثنائي وذلك بعد ما شوهدت كاري بمفردها في رحلتها السنوية، بينما غاب تاناكا عن التواجد معاها.

والنجمة هي أم لتوأم يبلغان من العمر 12 عاماً، هما موروكان ومونرو، من زوجها السابق نيك كانون، وقالت التقارير أن كاري ألمحت للأمر، من خلال تصريحات لها حين قالت: "هذا العام لم يكن الأعظم".

وكانت علاقة كاري وتاناكا بدأت في 2016، وشوهد الثنائي في الكثير من الفعاليات و الأماكن العامة معاً. (سيدتي)