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المرأة

ميغان ماركل تعود للتمثيل في إعلان للقهوة بعد توقّف عدة سنوات

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:30
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عادت الممثلة الأميركية ميغان ماركل الى الظهور في "عالم التمثيل" لأول مرة منذ العام 2017، منذ زواجها من دوق ساسكس الامير هاري.

 

وظهرت ميغان في إعلان حديث لشركة قهوة، وشوهدت في خلفية لقطات عدة، إحداها كانت توضّب فيها مشروب "اللاتيه"، فيما ظهرت في أخرى وهي جالسة على مكتب تشرب قهوتها.

 

هذا الاعلان سبب انقساما لدى رواد مواقع التواصل الاجتاعي اذ عبر البعض عن سعادتهم برؤية ميغان على الشاشة مجددا، في حين عبر البعض الآخر عن انزعاجهم من الاعلان معتبرين انه يعتبر تراجعا في المستوى لـ ميغان. ( الجديد)

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