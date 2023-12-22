ميغان ماركل تعود للتمثيل في إعلان للقهوة بعد توقّف عدة سنوات

عادت الممثلة الأميركية ميغان ماركل الى الظهور في "عالم التمثيل" لأول مرة منذ العام 2017، منذ زواجها من دوق ساسكس الامير هاري.

وظهرت ميغان في إعلان حديث لشركة قهوة، وشوهدت في خلفية لقطات عدة، إحداها كانت توضّب فيها مشروب "اللاتيه"، فيما ظهرت في أخرى وهي جالسة على مكتب تشرب قهوتها.