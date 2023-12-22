الموت يحزن نجمة "عروس بيروت"

أعلنت الممثلة رانيا سلوان، إحدى نجمات مسلسل "عروس بيروت"، وفاة عمّها حليم طانيوس سلوان.





ونشرت رانيا سلوان ورقة النعوة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق "انستغرام"، وأرفقتها بعبارة "المسيح قام، قلترقد بسلام يا عمّي".

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