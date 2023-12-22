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المرأة
الموت يحزن نجمة "عروس بيروت"
Lebanon 24
22-12-2023
|
15:04
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أعلنت الممثلة رانيا سلوان، إحدى نجمات مسلسل "عروس بيروت"، وفاة عمّها حليم طانيوس سلوان.
ونشرت رانيا سلوان ورقة النعوة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق "انستغرام"، وأرفقتها بعبارة "المسيح قام، قلترقد بسلام يا عمّي".
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