عفن المنزل مشكلة قد تنتشر في لمح البصر.. خطوات لمكافحته

العفن الفطري هو كائن حي ينمو في الهواء ويزدهر في الأماكن المظلمة والرطبة، و من الصعب إزالته من الملابس والمفروشات في حالة التعامل معه بطريقة خاطئة.

أفضل الطرق التي تساعد على تنظيف الملابس و إزالة العفن الفطري من الملابس:

نظفى الجراثيم بالفرشاة:

لإزالة العفن أوالعفن الفطري من الملابس القابلة للغسل في الغسالة، قومي بأخذ الملابس والمفروشات إلى خارج المنزل وقومي بتحريكها للتخلص من الجراثيم أوتنظيفها بالفرشاة.

عالجي البقع :

بعد تنظيف الملابس بالفرشاة، يجب معالجة كل بقعة مصابة بالعفن لمدة 15 دقيقة على الأقل باستخدام منظف سائل شديد التحمل على حسب المسحوق المتوفر لديكي، لذا :

اغسلي الملابس المتسخة بالماء الساخن

ثم ضيفي مبيض الكلور إلى دورة غسيل الأقمشة البيضاء المصنوعة من القطن لتطهير الجراثيم الفطرية وقتلها.

ترك البقعة:

وفي حالة القيام بالخطوات السابقة ولم تتخلصي من البقع، استخدمى مبيض الأكسجين على جميع أنواع الأقمشة البيضاء والملونة لإزالة البقع.

انقعي الملابس في محلول مبيض الأكسجين:

قومي بخلط مبيض الأكسجين بالماء، واغمرى القماش الملون بالكامل واتركيه ينقع لمدة 8 ساعات على الأقل أو طوال الليل، إذا اختفت البقعة، اغسليها كالمعتاد، في حالة تواجدها، قومي بخلط محلول جديد وكرري الأمر قد تتطلب إزالة بقع العفن عدة مرات من النقع. ( اليوم السابع)