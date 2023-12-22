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المرأة

عفن المنزل مشكلة قد تنتشر في لمح البصر.. خطوات لمكافحته

Lebanon 24
22-12-2023 | 23:00
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العفن الفطري هو كائن حي ينمو في الهواء ويزدهر في الأماكن المظلمة والرطبة، و من الصعب إزالته من الملابس والمفروشات في حالة التعامل معه بطريقة خاطئة.

 

أفضل الطرق التي تساعد على تنظيف الملابس و إزالة العفن الفطري من الملابس: 

 

نظفى الجراثيم بالفرشاة:

لإزالة العفن أوالعفن الفطري من الملابس القابلة للغسل في الغسالة، قومي بأخذ الملابس والمفروشات إلى خارج المنزل وقومي بتحريكها  للتخلص من الجراثيم أوتنظيفها بالفرشاة.

 

عالجي البقع :

بعد تنظيف الملابس بالفرشاة، يجب معالجة كل بقعة مصابة بالعفن لمدة 15 دقيقة على الأقل باستخدام منظف سائل شديد التحمل على حسب المسحوق المتوفر لديكي، لذا :

 

اغسلي الملابس المتسخة بالماء الساخن

ثم ضيفي مبيض الكلور إلى دورة غسيل الأقمشة البيضاء المصنوعة من القطن لتطهير الجراثيم الفطرية وقتلها.

 

ترك البقعة:

وفي حالة القيام بالخطوات السابقة ولم تتخلصي من البقع، استخدمى مبيض الأكسجين على جميع أنواع الأقمشة البيضاء والملونة لإزالة البقع.

 

انقعي الملابس في محلول مبيض الأكسجين:

قومي بخلط مبيض الأكسجين بالماء،  واغمرى القماش الملون بالكامل واتركيه ينقع لمدة 8 ساعات على الأقل أو طوال الليل، إذا اختفت البقعة، اغسليها كالمعتاد، في حالة تواجدها،  قومي بخلط محلول جديد وكرري الأمر قد تتطلب إزالة بقع العفن عدة مرات من النقع. ( اليوم السابع)

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