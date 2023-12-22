بعد 7 سنوات.. النجمة الشهيرة تنفصل عن حبيبها والسبب مفاجئ

كشفت تقارير إعلامية أن النجمة الأميركية ماريا كاري انفصلت عن حبيبها براين تاناكا بعد 7 سنوات من المواعدة.

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وذكر تقرير موقع "الصفحة السادسة" أن سبب الانفصال يعود لرغبة تاناكا الجامحة بالإنجاب، في حين بلغت كاري عمر الـ54 وتكبره بـ 14 عاماً.

ورفضت كاري وفق التقرير كل الحلول البديلة قائلةً: "إنّه يرغب في تأسيس عائلة. وهذا ما لا أريده حالياً"، علماً أنها أم للتوأم موروكان ومونرو البالغين 12 عاماً، من زوجها السابق نيك كانون.

يُذكر أن علاقة الثنائي بدأت في عام 2006 حين كان تاناكا يعمل كراقص احتياطي لكاري، وتطورت العلاقة إلى حب في عام 2016.