Advertisement

المرأة

للمرة الأولى... بسمة بوسيل تتحدث عن تفاصيل طلاقها من تامر حسني

Lebanon 24
23-12-2023 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1144590-638389545661715092.jpg
Doc-P-1144590-638389545661715092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلت مصممة الأزياء والمطربة المغربية بسمة بوسيل، ضيفة على برنامج "دقيقة نفهم" المذاع على "يوتيوب"، حيث تحدثت للمرة الأولى عن تفاصيل طلاقها من الفنان تامر حسني، موضحة أنه رغم الانفصال، تربطها علاقة صداقة قوية بالأخير، كاشفة عن طريقة تعاملها مع أبنائها وطريقة تربيتهم.
Advertisement
وقالت بسمة: "أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تكتشف إنها لازم تتهد، وأعتقد أولادنا متفاهمين موضوع الطلاق، لأنهم شايفين العلاقة بينا بقت أحسن، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش أصدقاء.


وعن علاقتها بأبنائها، قالت بسمة بوسيل، إنها تستشير أطفالها في كثير من المشاكل التي تواجهها لكي يتعلموا من تجارب الحياة، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يتعلمه في المدارس، مضيفة: "بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا".
وأضافت: "عمري ما كان فيه مقارنة بين شغلي، وأولادي علشان أختار بينهم، لأنهم أهم حاجة عندي، وأهم إنجاز في حياتي، لأنهم علموني أفهم كلمة أم، بيخلوك تحس بأحسن وأنضف المشاعر اللي بدون مقابل".
مشيرة إلى أن ابنتها تاليا تبلغ من العمر عشر سنوات ومع ذلك لها "براند" خاص بها"، وتابعت: "أنا بربي فيهم حتة البيزنس من وهما صغيرين، علشان بحس إن المدارس مبتعلمناش اللي الحياة بتعلمهولنا، وتاليا من قريب عملت براند لوحدها وتصميم لوحدها للتيشرتات وعملت لوجو بنفسها وقعدت معها علشان أعلمها شوية حاجات في البيزنس علشان تكون محددة".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:00 | 2023-12-23
07:00 | 2023-12-23
04:00 | 2023-12-23
01:57 | 2023-12-23
00:18 | 2023-12-23
23:00 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24