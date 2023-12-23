للمرة الأولى... بسمة بوسيل تتحدث عن تفاصيل طلاقها من تامر حسني

حلت مصممة الأزياء والمطربة المغربية بسمة بوسيل، ضيفة على برنامج "دقيقة نفهم" المذاع على "يوتيوب"، حيث تحدثت للمرة الأولى عن تفاصيل طلاقها من الفنان تامر حسني، موضحة أنه رغم الانفصال، تربطها علاقة صداقة قوية بالأخير، كاشفة عن طريقة تعاملها مع أبنائها وطريقة تربيتهم.

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وقالت بسمة: "أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تكتشف إنها لازم تتهد، وأعتقد أولادنا متفاهمين موضوع الطلاق، لأنهم شايفين العلاقة بينا بقت أحسن، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش أصدقاء.





وعن علاقتها بأبنائها، قالت بسمة بوسيل، إنها تستشير أطفالها في كثير من المشاكل التي تواجهها لكي يتعلموا من تجارب الحياة، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يتعلمه في المدارس، مضيفة: "بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا".

وأضافت: "عمري ما كان فيه مقارنة بين شغلي، وأولادي علشان أختار بينهم، لأنهم أهم حاجة عندي، وأهم إنجاز في حياتي، لأنهم علموني أفهم كلمة أم، بيخلوك تحس بأحسن وأنضف المشاعر اللي بدون مقابل".

مشيرة إلى أن ابنتها تاليا تبلغ من العمر عشر سنوات ومع ذلك لها "براند" خاص بها"، وتابعت: "أنا بربي فيهم حتة البيزنس من وهما صغيرين، علشان بحس إن المدارس مبتعلمناش اللي الحياة بتعلمهولنا، وتاليا من قريب عملت براند لوحدها وتصميم لوحدها للتيشرتات وعملت لوجو بنفسها وقعدت معها علشان أعلمها شوية حاجات في البيزنس علشان تكون محددة".