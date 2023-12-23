ألبانية تتوج ملكة جمال الأرض لعام 2023

فازت الألبانية دريتا زيري أمس الجمعة بمسابقة ملكة جمال الأرض 2023.

وحصلت على لقب "ملكة جمال الهواء" الفلبينية إليانا أدوانا، وفازت بلقب "ملكة جمال المياه" ممثلة فيتنام دو لان آنه، وحصلت على لقب "ملكة جمال النار" كورا بليالولت من تايلاند.

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ودخلت ممثلة روسيا داريا لوكونكينا في التصفيات النهائية الثمانية. وكما هو مذكور على الموقع الإلكتروني للمسابقة، ستصبح ملكة جمال الأرض 2023 سفيرة للحملات البيئية حول العالم.

وتعتبر مسابقة "ملكة جمال الأرض" واحدة من أعرق مسابقات ملكات الجمال في العالم، إلى جانب "ملكة جمال الكون" و"ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الدولية".



