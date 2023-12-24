رقم قياسي جديد لأحد أثواب الأميرة ديانا في 2023.. ما قصته؟

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وكشفت دار جوليان للمزادات، ومقرّها في مدينة لوس أنجلوس الأميركيّة، عن بيع ثوب يعود للأميرة ديانا مقابل 1,148,080 دولارا، أي بسعر يفوق 11 ضعفاً المبلغ التقديري الذي كان وضع لبيعه وكان 100 ألف دولار. يتميّز هذا الثوب بطراز مستوحى من أناقة راقصات الباليه، وهو يحمل توقيع المصمم البريطاني من أصول مغربيّة جاك أزاغوري. تمّ تنفيذ القسم العلوي منه بالمخمل الأسود المطرّز بنجوم زرقاء، وقد رافقته تنورة باللون الأزرق مؤلّفة من طبقتي أورغنزا تزيّنها عقدة كبيرة. وقد حطّم هذا الثوب الرقم القياسي العالمي السابق لأغلى ثوب ارتدته الأميرة ديانا، وهو ثوب من المخمل باللون الأرجواني، تمّ بيعه خلال وقت سابق من هذا العام بسعر 604800 دولار. ما زال حضور الأميرة ديانا كأيقونة موضة عالميّة قوياً حتى بعد 26 عاماً على رحيلها. هذا ما يؤكده بيع أحد أثوابها بأكثر من 1,1 مليون دولار في مزاد علنيّ، مُحققاً رقماً قياسياً جديداً كأغلى ثوب لها تمّ بيعه بمزاد حتى الآن.وكشفت دار جوليان للمزادات، ومقرّها في مدينة لوس أنجلوس الأميركيّة، عن بيع ثوب يعود للأميرة ديانا مقابل 1,148,080 دولارا، أي بسعر يفوق 11 ضعفاً المبلغ التقديري الذي كان وضع لبيعه وكان 100 ألف دولار. يتميّز هذا الثوب بطراز مستوحى من أناقة راقصات الباليه، وهو يحمل توقيع المصمم البريطاني من أصول مغربيّة جاك أزاغوري. تمّ تنفيذ القسم العلوي منه بالمخمل الأسود المطرّز بنجوم زرقاء، وقد رافقته تنورة باللون الأزرق مؤلّفة من طبقتي أورغنزا تزيّنها عقدة كبيرة. وقد حطّم هذا الثوب الرقم القياسي العالمي السابق لأغلى ثوب ارتدته الأميرة ديانا، وهو ثوب من المخمل باللون الأرجواني، تمّ بيعه خلال وقت سابق من هذا العام بسعر 604800 دولار.

- قصة الثوب الأزرق:

سبق للأميرة ديانا أن ارتدت هذا الثوب خلال رحلة إلى مدينة فلورنسا الإيطاليّة خلال العام 1985، كما ظهرت به أيضاً خلال حضورها حفل قدّمته أوركسترا فانكوفر السيمفونيّة في كندا خلال العام 1986. وهو يستحضر اهتمام الأميرة الراحلة برقص الباليه خاصةً أنها كانت الراعية لفرقة الباليه الوطنيّة الإنكليزيّة.

قبل مُشاركته في هذا المزاد كان ثوب الأميرة ديانا المزيّن بالنجوم ملكاً لمجلة People الأميركيّة التي اشترته مقابل 26450 دولارا في مزاد نظّمته دار كريستيز في نيويورك وأشرفت عليه الأميرة ديانا شخصياً قبل وقت قصير من وفاتها المأساويّة بحادث سير خلال العام 1997. وقد أعارته المجلة إلى قصر كنسينغتون ليكون جزءاً من معرض "قواعد الموضة" الذي تمّ تنظيه خلال العام 2013.



وكان المصمم جاك أزاغوري كشف في حديث لمجلة People عن ما عرفه من حماس الأميرة ديانا لعالم الموضة، وعلمها بأنها ستكون محط أنظار العديد من الناس الذين يتابعون إطلالاتها بشغف. وهو يتذكر أنها كانت دائماً تأخذ وقتها طويلاً في التأكد من أن كل شيء على ما يرام وأنها اختارت الحذاء والمجوهرات المناسبة لإطلالتها.



- أناقة غير مرتبطة بزمن

الثوب المزيّن بالنجوم ليس القطعة الوحيدة العائدة للأميرة ديانا التي تمّ بيعها في مزاد دار جوليان، إذ شهد هذا المزاد أيضاً بيع قميص من الشيفون باللون الزهري الفاتح سبق أن ظهرت بها الأميرة ديانا خلال العام 1981 في الصور الرسميّة لخطوبتها. يحمل هذا القميص توقيع علامة Emanuels، وقد تمّ بيعه بسعر 381 ألف دولار، أي بما يُقارب 4 أضعاف السعر الذي كان مُقدّراً له والذي كان يبلغ حوالي 80 ألف دولار.