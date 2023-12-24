لطيفة تناشد جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" عن تعرض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشرت لطيفة صورة لوالدتها من داخل غرفة العناية المركزة، وعلقت عليها قائلة: "أمي العظيمة القوية الصامدة ربنا يشفيكي يا رب، بطلب من اللي بيحبوني يدعو لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة".

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يُذكر أن لطيفة كانت قد نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تلقيها تهديداً بعدما قدّمت أغنيتها الجديدة "إلى طغاة العالم"، دعماً للقضية الفلسطينية، والتي حذفتها بعض المنصات العالمية.

وقالت لطيفة في الفيديو: "أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهازل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة". ( لها)