أخطاء شائعة تضعف تنسيق الملابس وتفسد إطلالتك

مظهرنا له تأثير كبير على شعورنا بالثقة، فعندما نشعر بأننا نبدو جيدين فإننا نشعر بمزيدٍ من الثقة والإيجابية، ولكن أحيانًا بعض الأخطاء الصغيرة يمكن أن تفسد مظهرنا وتجعلنا نشعر بعدم الثقة، رغم أن هذه الأخطاء يمكن تجنبها بأقل مجهود، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة>

-ينصح بأخذ الاعتبار طول البنطلون، وفقًا لأسلوبك الشخصي وخياراتك فى الأحذية، إذا كنت تحبين ارتداء الكعب العالي يجب أن يكون طول البنطلون مناسبًا حتى يتوقف قليلًا فوق الأرض، وإذا كانت الأحذية الرياضية هى خيارك المفضل فيجب أن يكون طول البنطلون مناسبًا ليكون متناسقًا مع خط الحذاء.

-إذا كنت قد أمضيت وقتًا في وضع مكياجك، ثم أدركت بعد فوات الأوان أن لون وجهك لا يتناسب مع رقبتك، فأنت لست وحدك، لذا يوصى بمطابقة لون أساس المكياج مع لون الرقبة والجسم. يجب توزيع الأساس بشكل متساوٍ على الجسم بأكمله من الوجه إلى الرقبة وحتى أسفل الفك.

-تعبر الملابس عن شخصيتك، لذلك لا تشعري بالارتياح عند ارتداء ملابس لا ترتديها في العادة، إذا كنتِتريدي الاختلاف يمكنك اللعب بالألوان والأنماط والأطوال مع الاحتفاظ باسلوبك.

-من الأمور الهامة لاختيار الزي المناسب هي مراعاة شكل جسمك. يجب أن تسلط الملابس الصحيحة الضوء على شكل جسمك وتبرز مميزاتك. اختيار الملابس التي تناسب شكل جسمك يساعدك على الاستفادة القصوى من خزانتك.

Advertisement

-يتغير ما يلائمنا من الملابس مع مرور الوقت، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمرار في الظهور بمظهر رائع مع تقدمك في العمر . إذا لم تكن متأكدًا حقًا مما هو مناسب لك، فيمكن الالتزام بارتداء الملابس الكلاسيكية، لأنها تبدو أفضل مع مرور الوقت.

-شكل وجهك مهم أيضاً مثل شكل جسمك، لذلك عند شراء النظارات تعرفي على شكل وجهك إذا كان مربع أو بيضاوي واختاري النظارة التي تناسب كل شكل.

( اليوم السابع)