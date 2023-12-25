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المرأة

بدت في غاية الأناقة.. عارضة الأزياء الشهيرة تستعرض بطنها المنتفخ بفستان أحمر في الكريسماس (صور)

Lebanon 24
25-12-2023 | 09:44
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احتفلت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير بالكريسماس، وهي تنتظر طفلها الرابع.
 
وكانت قد أعلنت كير عن حملها الحالي في أيلول الماضي على سناب شات. ونشرت صورة لنفسها معلقة: "متحمسة للغاية للإعلان عن الطفل رقم 4"، وأضافت في صورة أخرى: "وهو صبي".
 
 
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وشاركت كير البالغة من العمر 40 عاماً، لحظات من احتفالاتها على "إنستغرام"، ونشرت صورة لها بجوار الشجرة المزينة، مستعرضة بطنها المنتفخ، وارتدت فستاناً أحمر أنيقاً مع تفاصيل لامعة على الأشرطة.
 
ونشرت أيضاً صورة لطاولة الحفل المزينة بغصون الهولي والشموع ومنديل مطرز مربوط بأشرطة خضراء. وأظهرت صورة أخرى كير وهي تتألق بجوار الطاولة مع مجموعة من النساء. كما ضمت المجموعة صورة لثلاثة جوارب تحمل أسماء أولادها الثلاثة.

يذكر أن كير أم لهارت ومايلز من زوجها مؤسس شبكة سناب شات إيفان سبيغل، وتشارك أيضاً فلين، البالغ من العمر 12 عاماً، من زواجها السابق مع أورلاندو بلوم. (سيدتي)
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