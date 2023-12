نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم فيديو ظهرت فيه مع ولديها هيفين وجيوفاني وخطيبها ناريغ ناربيكيان خلال ليلة عيد الميلاد المجيد.



ووثقت نادين اجواء العيد بفيديو مع ولديها غنى فيه الثلاثة أغنية All I Want For Christmas Is You.

وانتشر فيديو آخر لنادين ظهرت فيه برفقة فتاة تحمل أرنبا صغيرا، فما كان من نادين الا ان عبرت عن اعجابها بالارنب الذي راحت تغني له بصوتها. كما ظهر ناريغ، خطيب نادين، وهو يقوم بتقبيل الارنب ثم المضي بطريقه.