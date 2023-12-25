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المرأة

الممثلة الشهيرة تشكو بحزن: "أنا وحيدة وعندي 46 سنة ونفسي أتجوز" (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2023 | 23:00
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نشرت الممثلة حورية فرغلي مقطع فيديو كشفت فيه عن شعورها بالوحدة بدون أصدقاء وعدم الزواج رغم بلوغها عامها الـ 46.

وبدت فرغلي، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" تحت عنوان "بيحسدوني على ايه"، حزينة وشاردة وقالت: "إيه اللي الناس بتحسدني عليه، أنا قاعدة لوحدي، عندي كلب، ومعنديش صحاب، وتليفوني ما بيرنش، بقرأ طول الوقت، عالآيباد طول الوقت، بنزل ألف التراك كل يوم، مبعملش أي حاجة ف حياتي".
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وأضافت: "مامي بتجيلي بتزورني، وبروحلها أزورها، بروح لبابي، أخويا كنت قاعدة معاه في السليمانية، بس هو طيار أصلًا دايما مش موجود ومسافر، رانيا صاحبتي جداً بمبنشوفش بعض كتير لأنها في 6 اكتوبر وأنا هنا".

وتابعت: " أنا مش عارفة الناس بتحسدني على إيه، أنا عندي 46 سنة نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة همّ حاسدني على إيه بالظبط".

وسبق أن كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعدما أجرت عملية استئصال الرحم بعد اكتشاف وجود أورام، وقالت إنها راضية بقضاء الله وقدره، ومستسلمة لحقيقة أن الله لم يكتب لها الزواج والإنجاب.

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