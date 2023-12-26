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المرأة

بجمبسوت ضيق أظهر رشاقتها.. أنابيلا هلال ترقص مع بابا نويل شاهدوا الصور

Lebanon 24
26-12-2023 | 03:39
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بأجواء مميزة، احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج انابيلا هلال بعيد الميلاد برفقة زوجها الدكتور نادر صعب وعائلتها في منزلهما في بيروت.

وتألقت أنابيلا بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها باللون البنفسجي.

وبدت سعيدة وهي ترقص مع بابا نويل قبيل توزيع الهدايا.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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