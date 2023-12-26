شمس الكويتية تثير الجدل: أكلت آيس كريم بـ100 ألف دولار

شاركت الفنانة شمس الكويتية عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو كشفت خلاله عن جوانب خفية من حياتها الشخصية إذ اعترفت بأنها كانت تصرف الكثير من الأموال على تدليل نفسها.

وأكدت شمس أنها أنفقت أموالاً طائلة، ولو أنها ادّخرت هذه الأموال لكان في إمكانها شراء بلد بأكمله.

وأشارت إلى أنها ذات مرة سافرت إلى العاصمة الإيطالية روما، من أجل تناول آيس كريم رفقة حبيبها السابق، وتكلّفت الرحلة إلى روما 100 ألف دولار أميركي، كما كانت أحياناً تسافر إلى باريس لتناول وجبة العشاء فقط.

وقالت أن "مع مرور الوقت تغيّرت طباعها كثيراً، ففي الماضي كانت تحب أن تُسعد نفسها بشتى الطرق ومهما كلفها الأمر، أما اليوم فقد تخلّت عن الكثير من الأمور، حيث قالت: "في البداية كنت أقوم بأشياء سخيفة وما أسخفني... كنت أعتقد أن هذا هو حب الذات". ( لها)