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المرأة
مفاجأة جديدة في قضية نسرين طافش.. ماذا كشف الطب الشرعي؟
Lebanon 24
26-12-2023
|
15:03
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شهدت جلسة محاكمة الفنانة السورية نسرين طافش، مفاجأة بعدما جاء تقرير الطب الشرعي المصري، مخالفاً لكل التوقعات، في القضية المرفوعة ضدها، بتهمة تحرير شيكات من دون رصيد.
ووفقاً للتقرير، أثبت فحص خط نسرين طافش أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، لكن بالوقت نفسه، أكد التقرير أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، ويصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.
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وكانت النيابة العامة قد أحالت الفنانة السورية إلى محكمة الجنح في تشرين الاول، بتهمة إصدار شيك من دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح السيدة نشوى صفاء الدين، التي تقدمت ببلاغ ضدها، متهمة إياها بالنصب والاحتيال حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بحبس نسرين طافش ثلاث سنوات، فيما طالب دفاعها ببراءتها، وقدم دفاعها تقريراً من أحد الخبراء الفنيين يؤكد أن توقيع الفنانة على الشيك مزور.
وبعد استلام المحكمة تقرير الطب الشرعي، قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 29 كانون الثاني 2024، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
المصدر: فوشيا
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