Advertisement

المرأة

مفاجأة جديدة في قضية نسرين طافش.. ماذا كشف الطب الشرعي؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1145613-638392254214263078.png
Doc-P-1145613-638392254214263078.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت جلسة محاكمة الفنانة السورية نسرين طافش، مفاجأة بعدما جاء تقرير الطب الشرعي المصري، مخالفاً لكل التوقعات، في القضية المرفوعة ضدها، بتهمة تحرير شيكات من دون رصيد.



ووفقاً للتقرير، أثبت فحص خط نسرين طافش أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، لكن بالوقت نفسه، أكد التقرير أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، ويصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.
Advertisement



وكانت النيابة العامة قد أحالت الفنانة السورية إلى محكمة الجنح في تشرين الاول، بتهمة إصدار شيك من دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح السيدة نشوى صفاء الدين، التي تقدمت ببلاغ ضدها، متهمة إياها بالنصب والاحتيال حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.


وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بحبس نسرين طافش ثلاث سنوات، فيما طالب دفاعها ببراءتها، وقدم دفاعها تقريراً من أحد الخبراء الفنيين يؤكد أن توقيع الفنانة على الشيك مزور.


وبعد استلام المحكمة تقرير الطب الشرعي، قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 29 كانون الثاني 2024، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:25 | 2023-12-26
10:00 | 2023-12-26
07:00 | 2023-12-26
03:39 | 2023-12-26
01:53 | 2023-12-26
23:00 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24