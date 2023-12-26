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المرأة

النيران تلتهم منزل طفولة النجمة العالمية!

Lebanon 24
26-12-2023 | 15:25
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إندلعت النيران عشية يوم الميلاد، في منزل طفولة المغنية العالمية بيونسيه في هيوستن، بولاية تكساس.

وقالت إدارة إدارة الإطفاء في هيوستن، إن الحريق اندلع في منزل في شارع روزديل، وهو الشارع الذي نشأت فيه بيونسيه، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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كما ذكرت إدارة الإطفاء لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، أن الحريق بدأ في غرفة النوم في الطابق العلوي من المنزل، ثم انتشر إلى الطابق السفلي. وتم إخماد الحريق بعد حوالي ساعة.

وقالت بيونسيه في تغريدة على منصة "تويتر"، إنها ممتنة لرجال الإطفاء في هيوستن الذين عملوا بسرعة وكفاءة لإخماد الحريق. وأضافت بيونسيه أن منزل الطفولة لها "مكان خاص في قلبها"، وأنها "حزينة لرؤية الخسارة التي حدثت".

المصدر: فوشيا
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