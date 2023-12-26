17
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هل تعيش نجمة "ورق التوت" قصة حب جديدة؟
Lebanon 24
26-12-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفَنّانة أسماء جلال أنّها ستَخوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل مع النجم هشام ماجد ومن إخراج خالد دياب.
والعمل سيكون كوميدياً، ومن المقرر أن يعرض في 15 حلقة في النصف الأول من رمضان، على منصة "شاهد".
Advertisement
على المستوى العاطفي، أبدت جلال خجلها عند الحديث عن الارتباط العاطفي أو وجود حب في حياتها في هذه الفترة، إذ تشهد مؤخراً حالة من التألق في مسلسلها الأخير "ورق التوت"، كما تعيش أصداء تألقها في مسلسل "الغرفة 207" مع فراج وريهام عبد الغفور، كما تشهد أيضاً تحضيرات الجزء الثاني منه.
هذا ونفت جلال ارتباطها العاطفي، مشيرة إلى أنها تُرَكِّز في الوقت الحالي على مشوارها الفني والسينمائي. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
02:46 | 2023-12-26
26/12/2023 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تحسم حقيقة طلاقها من زوجها
Lebanon 24
نانسي عجرم تحسم حقيقة طلاقها من زوجها
06:00 | 2023-12-26
26/12/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة حزينة... وفاة أسرة كاملة داخل المنزل وهذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة
Lebanon 24
ليلة حزينة... وفاة أسرة كاملة داخل المنزل وهذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة
15:36 | 2023-12-26
26/12/2023 03:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ منطقة لبنانيّة... طعن شخص في وسط الطريق!
Lebanon 24
جريمة تهزّ منطقة لبنانيّة... طعن شخص في وسط الطريق!
13:04 | 2023-12-26
26/12/2023 01:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان بسرعة... 3 شهداء في الجنوب إسرائيل قصفت هذه البلدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان بسرعة... 3 شهداء في الجنوب إسرائيل قصفت هذه البلدة (فيديو)
10:45 | 2023-12-26
26/12/2023 10:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:47 | 2023-12-27
مُتهمة بخدش الحياء واستخدام ايحاءات.. هجوم عنيف على الفنانة روبي!
15:25 | 2023-12-26
النيران تلتهم منزل طفولة النجمة العالمية!
15:03 | 2023-12-26
مفاجأة جديدة في قضية نسرين طافش.. ماذا كشف الطب الشرعي؟
10:00 | 2023-12-26
شمس الكويتية تثير الجدل: أكلت آيس كريم بـ100 ألف دولار
07:00 | 2023-12-26
دانييلا رحمة تستعرض الديكورات الذهبية الفخمة في منزلها ( صورة)
03:39 | 2023-12-26
بجمبسوت ضيق أظهر رشاقتها.. أنابيلا هلال ترقص مع بابا نويل شاهدوا الصور
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
27/12/2023 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
27/12/2023 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
27/12/2023 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24