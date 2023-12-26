هل تعيش نجمة "ورق التوت" قصة حب جديدة؟

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أعلنت الفَنّانة أسماء جلال أنّها ستَخوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل مع النجم هشام ماجد ومن إخراج خالد دياب.والعمل سيكون كوميدياً، ومن المقرر أن يعرض في 15 حلقة في النصف الأول من رمضان، على منصة "شاهد".على المستوى العاطفي، أبدت جلال خجلها عند الحديث عن الارتباط العاطفي أو وجود حب في حياتها في هذه الفترة، إذ تشهد مؤخراً حالة من التألق في مسلسلها الأخير "ورق التوت"، كما تعيش أصداء تألقها في مسلسل "الغرفة 207" مع فراج وريهام عبد الغفور، كما تشهد أيضاً تحضيرات الجزء الثاني منه.هذا ونفت جلال ارتباطها العاطفي، مشيرة إلى أنها تُرَكِّز في الوقت الحالي على مشوارها الفني والسينمائي. (نواعم)