مُتهمة بخدش الحياء واستخدام ايحاءات.. هجوم عنيف على الفنانة روبي!

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بعد طرح أغنية "3 ساعات متواصلة"، شنت الفنانة والمذيعة المصرية سارة نخلة، هجوماً عنيفا على الفنانة روبي من خلال برنامجها Face off .كما طلبت من نقابة المهن الموسيقية بمعاملة الأغنية بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أغاني "مهرجانات" احتوت كلمات خادشة للحياء.وقالت سارة نخلة عبر قناة "هي": "أنا سمعت الأغنية ودورت وعرفت إنها كلمات وألحان عزيز الشافعي ولم أصدق، دي كلمات بنت مراهقة عمرها 13 سنة، وكلام غريب غير لائق بمجتمعنا، وغير لائق إن الأطفال تسمعه".وأضافت: "الكلام ده له وجهين وأكثر من معنى، وأكيد مؤلف الأغنية عارف ده وبيلعب عليه من أجل التسويق، وأنا مستغربة إن روبي رضيت تغني هذه الأغنية".وعلقت سارة نخلة على دفاع عزيز الشافعي عن الأغنية قائلة: "لما يطلع عزيز الشافعي يقول زمان في أغاني أم كلثوم والفنانين العظام كانوا بيقولوا كلام مشابه، أهم نقطة إن جمهور روبي مش نفس جمهور أم كلثوم، دي إهانة".وتابعت: "النقابة كانت رافضة كلمتين خادشتين للحياء في بعض كلمات أغاني المهرجانات وقررت إما تغيير الكلمات أو وقف الأغنية، وأطالبها باسمي واسم فريق البرنامج الأغنية دي تقف أو يتغير الكوبليه المثير للجدل فيها، المبادئ لا تتجزأ، واللي يمشي على أغاني المهرجانات يمشي على روبي".وأثارت الفنانة روبي جدلا بسبب أحدث أغنياتها "3 ساعات متواصلة"، التي طرحتها مؤخرا، لتضمنها كلمات وصفها البعض بأنها تحمل إيحاءات، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.(نواعم)