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المرأة
سيرين عبد النور: أرسل أغاني عبير نعمة لزوجي فريد
Lebanon 24
27-12-2023
|
10:00
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حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على مشاركة صديقتها ومواطنتها الفنانة عبير نعمة، فرحة النجاح الذي حققته في الريسيتال الميلادي، الذي أحيته في كازينو لبنان في منطقة جونية بمناسبة أعياد الميلاد.
وبينت عبد النور، خلال حديثها مع موقع "فوشيا"، الصداقة المتينة التي تجمعها بعبير، خاصة أنهما تتشاركان الطباع نفسها، إذ تتخذان من الصلاة سبيلاً للتخلص من المشاكل التي قد تمران بها.
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وقالت سيرين: عبير تمتلك القدرة على تقديم النصائح للجميع، سواء من خلال صوتها الملائكي، أو تراتيلها الدينية، او تصرفاتها، إضافة إلى روحانياتها واهتمامها بعملها وتواضعها الكبير.
وأعربت سيرين، عن سعادتها لسماع الأغاني الخاصة بعبير نعمة، وعلقت: أحب أغانيها كثيراً وأحرص على إرسالها لزوجي فريد، لكن التراتيل التي تؤديها تمسني شخصيًّا، فنحن نتشابه ونحب بعضنا".
من جهتها، أشادت عبير نعمة، بنجومية زميلتها سيرين، معربة عن فخرها بالصداقة التي تجمع بينهما، ومشيرة الى أن حضورها حفلها، هو بمثابة دعم معنوي كبير لها.
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