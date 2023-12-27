Advertisement

المرأة

سيرين عبد النور: أرسل أغاني عبير نعمة لزوجي فريد

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1145867-638392864069388158.jpg
Doc-P-1145867-638392864069388158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على مشاركة صديقتها ومواطنتها الفنانة عبير نعمة، فرحة النجاح الذي حققته في الريسيتال الميلادي، الذي أحيته في كازينو لبنان في منطقة جونية بمناسبة أعياد الميلاد.

وبينت عبد النور، خلال حديثها مع موقع "فوشيا"، الصداقة المتينة التي تجمعها بعبير، خاصة أنهما تتشاركان الطباع نفسها، إذ تتخذان من الصلاة سبيلاً للتخلص من المشاكل التي قد تمران بها.  
Advertisement

وقالت سيرين: عبير تمتلك القدرة على تقديم النصائح للجميع، سواء من خلال صوتها الملائكي، أو تراتيلها الدينية، او تصرفاتها، إضافة إلى روحانياتها واهتمامها بعملها وتواضعها الكبير.

وأعربت سيرين، عن سعادتها لسماع الأغاني الخاصة بعبير نعمة، وعلقت: أحب أغانيها كثيراً وأحرص على إرسالها لزوجي فريد، لكن التراتيل التي تؤديها تمسني شخصيًّا، فنحن نتشابه ونحب بعضنا".

من جهتها، أشادت عبير نعمة، بنجومية زميلتها سيرين، معربة عن فخرها بالصداقة التي تجمع بينهما، ومشيرة الى أن حضورها حفلها، هو بمثابة دعم معنوي كبير لها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2023-12-27
07:00 | 2023-12-27
04:15 | 2023-12-27
02:40 | 2023-12-27
00:47 | 2023-12-27
23:00 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24