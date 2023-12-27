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المرأة

غادة عبد الرازق توقف تصوير مسلسلها الرمضاني .. ما القصة؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:00
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طلبت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إجازة عمل من مخرج مسلسلها الرمضاني الجديد "صيد العقارب" لتمضية عطلة "الكريسماس" مع أسرتها.

 

وسافرت غادة إلى باريس بصحبة ابنتها روتانا وحفيدتيها جويرية وخديجة، بمناسبة احتفالات الكريسماس، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو وصوراً ظهرت فيها مع ابنتها وحفيدتيها وهنّ يتناولن العشاء داخل أحد المطاعم، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعي الفنانة وانهالت عليها التعليقات.

 

 وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل "صيد العقارب"، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2024. 

( لها)
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