بهذه الطريقة.. بوسي تتجاوز أزمة طلاقها

عادت المطربة بوسي الى نشاطها الفني بعد أزمة طلاقها من رجل الأعمال هشام ربيع، ومشاجرتهما الأخيرة في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وتحريرهما محضرين ضد بعضهما واحتجازهما في النيابة العامة إلى أن أعلنا تصالحهما.

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وتعاقدت بوسي على إحياء حفلين دفعة واحدة ليلة رأس السنة في مصر.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل بوسي وطليقها، من مركز النيابة العامة؛ بعد واقعة التشاجر بينهما في التجمّع، وتحرير كل منهما محضراً ضد الآخر، وذلك بضمان محل إقامتهما، بعد تصالحهما.

وكانت بوسي قد تقدّمت ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع يفيد باعتداء طليقها عليها داخل فندق شهير في القاهرة الجديدة، وردّ عليها طليقها بتحرير محضر بالتهجّم عليه بالسبّ والقذف في أثناء تواجده داخل الفندق.

وجاء ذلك بعد فترة قصيرة من إعلان هشام ربيع انفصاله عن بوسي، مؤكداً في أسباب الانفصال أنها تخلّت عنه في أزمته رغم أنها كانت السبب فيها وأنه ممتن لزوجته الأولى على وقوفها إلى جانبه في أزمته ودخوله السجن، لذا قرر أن ينفصل عن بوسي.

( لها)