Advertisement

منوعات

ملكة جمال في قبضة الشرطة... ما الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1146244-638393753137169194.jpg
Doc-P-1146244-638393753137169194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقي القبض على ملكة جمال بوليفيا السابقة ألوندرا ميركادو كامبوس البالغة 22 عامًا، بتهمة تهريب الأسلحة، بينما يطارد رجال الشرطة حبيبها المزعوم الذي يتاجر بالمخدرات.
وعلى الرغم من نشرها للعديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلا أنها اختفت كلياً بعد أن تم نقلها إلى سجن للنساء بتهمة تهريب الأسلحة.
Advertisement

وعثرت الشرطة على ترسانة تضم أكثر من 100 سلاح، بما في ذلك بنادق AK-47، في منزل الشابة، وفق موقع "ذا صن".

وشريك الشابة، أندريس فاسكيز، البالغ من العمر 22 عامًا، هو هارب حاليًا ومطلوب للاستجواب بشأن مزاعم الاتجار الدولي بالمخدرات.

وبحسب ما ورد، سيتم احتجاز كامبوس لمدة 30 يومًا في الحبس الاحتياطي حتى مثولها الأول أمام المحكمة.

وقال المحققون إنهم ينتظرون نتائج اختبارات الطب الشرعي على سيارة الشريكين لتقديم أدلة لتوجيه الاتهام إلى كامبوس أيضًا بتهريب المخدرات، ويأملون أيضًا أن يقدم هاتفها الذي استولوا عليه أدلة حاسمة.

وتُظهر مقاطع فيديو كامبوس وشريكها في عدد من الحفلات مع الأسلحة غير القانونية التي صادرتها الشرطة. (lbci)

منوعات

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:50 | 2023-12-28
02:37 | 2023-12-28
23:00 | 2023-12-27
15:30 | 2023-12-27
12:00 | 2023-12-27
10:00 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24