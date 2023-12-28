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المرأة
نجمة لبنانية تطرح أغنية بالذكاء الإصطناعي.. شاهدوا الكليب
Lebanon 24
28-12-2023
|
15:19
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أطلقت النجمة باسكال مشعلاني، عبر حساباتها على "يوتيوب"، أغنيتها الجديدة "أحلى وأحلى" بتقنية الذكاء الإصطناعي، من كلمات وائل الأشقر، ألحان وتوزيع ملحم أبوشديد وإخراج ريشا سركيس.
وأكّدت مشعلاني في تصريح لـ"لها" أنها أول فنانة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تصوير كليب أغنيتها.
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المصدر:
لها
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