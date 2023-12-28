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المرأة
هذه الأدوية تؤثّر على خصوبتك.. تجنّبيها
Lebanon 24
28-12-2023
|
23:00
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ذكر موقع "بيبي سنتر"، أنه يمكن لأدوية الستيرويدات، مثل الكورتيزون والبريدنيزون، والتي تستخدم لعلاج حالات الربو والذئبة، أن تمنع الغدة النخامية من إطلاق ما يكفي من الهرمون المنبه للإباضة الطبيعية.
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كذلك، يمكن أن تؤثر منتجات البشرة والشعر المعتمدة على الهرمونات، وكريمات البشرة والمواد الهلامية ومنتجات العناية بالشعر التي تحتوي على هرمون الاستروجين أو البروجسترون على الإباضة.
أيضاً تعتبر أدوية الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك المهدئات أو أدوية الوقاية من النوبات العصبية، من الأدوية التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات البرولاكتين والتداخل مع الإباضة.
كما أن علاجات السرطان، كالعلاج الكيميائي والإشعاعي، تؤثّر سلباً على الخصوبة، وقد تؤدي إلى إتلاف بويضات المرأة أو التسبب في فشل المبايض المبكر.
المصدر: 24.ae
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