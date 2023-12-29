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المرأة

بعد قصة حب طويلة.. ما سبب انفصال الفنانة الشهيرة عن خطيبها؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 01:47
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علقت الفنانة المصرية رنا رئيس على أنباء انفصالها عن خطيبها يسري علي.
 
 
وأكدت أثناء ظهورها ببرنامج "تفاعلكم" المُذاع عبر قناة "العربية"، أنها تألمت كثيراً بعد انفصالها عن خطيبها لأنها في النهاية إنسانة ولها مشاعر، كاشفة أن سبب الانفصال يعود إلى بعض الخلافات في الشخصيات والتي لم تظهر سوى بعد إتمام الخطوبة.
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وخلال اللقاء، قالت الفنانة: "طبيعي أي إنسان أن ينجرح لأننا أشخاص حقيقيون وبشر ونخوض أي تجربة بجميع حالاتها".
 
 
وفي شهر تشرين الأول الماضي كانت قد فاجأت الفنانة رنا رئيس جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" بحذف الصور التي كانت تجمعها بخطيبها يسري علي، الأمر الذي أثار الشكوك حول انفصالهما حينها.
 
 
وكانت قد ارتبطت رنا بيسري وهو شاب من خارج الوسط الفني، يبلغ من العمر 35 عاماً، وتعود بداية قصة حبهما إلى المرحلة الثانوية، وبالأخص في الصف الثاني الثانوي. (سيدتي)
 
الصور الأولى للاحتفال بخطوبة رنا رئيس رسمياً | مجلة سيدتي
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