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المرأة
نجمة تحاول اختطاف ابنها.. وتتطالب بالوصاية على ممتلكاته والسبب؟
Lebanon 24
29-12-2023
|
04:37
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تقدمت النجمة الأميركية شير بطلب الوصاية على ابنها المضطرب إيليا بلو ألمان، البالغ من العمر 47 عامًا؛ بسبب شعورها بالقلق إزاء إنفاقه كافة أمواله على تعاطي المخدرات وحيازتها.
وزعمت الوثائق القانونية التي حصلت عليها صحيفة The Post، أن صاحبة أغنية Believe تتقدم بطلب لتكون الوصي الوحيد على ممتلكات ابنها؛ لأن ألمان غير قادر إلى حد كبير على إدارة موارده المالية الخاصة.
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ولم تستطع شير مناقشة الشخص الذي يود ألمان تعيينه ليكون وصيًا على ممتلكاته، نظرًا لمشاكل الصحة العقلية والجسدية التي يعانيها في الوقت الحالي.
شير
ويُشار إلى أن ألمان تقدم بطلب طلاق من زوجته ماريانغيلا كينغ عام 2021، بعد أشهر من ادعائها أن شير استأجرت أربعة رجال لاختطافه من غرفة فندق في مدينة نيويورك.
كما ادعت كينغ لاحقًا أن شير استمرت في التدخل في حياة ابنها الصحية، وتتبع تحركاته وموقعه، في الوقت الذي حاولت هي وألمان إصلاح زواجهما.
بدورها، أنكرت شير هذه الاتهامات في تشرين الأول الماضي، وقالت ببساطة لمجلة People: "هذه الإشاعة غير صحيحة". وأضافت بجرأة: "لم أفعل ذلك، وإذا فعلت ذلك، فلن أقول إنني فعلت ذلك".
ثم غيرت صاحبة أغنية Strong Enough الموضوع، وأخبرت مقدم البرنامج أن قلق الأم الذي لا ينتهي، قائلة: "لا تتوقف أبدًا عن التصرف كأمً، فأنت تذهب إلى ما لانهاية، تخترق الحدود لإنقاذ أطفالك. لكنني لم أفعل ذلك. وإذا فعلت ذلك فلن أهتم بإخبارك." (البوابة)
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