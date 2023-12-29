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المرأة

إليسا تكشف لأوّل مرّة: هذا سبب إصابتي بمرض السرطان

Lebanon 24
29-12-2023 | 07:30
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طرحت شبكة "نتفليكس" العالمية الفيديو الترويجي الأول للفيلم الوثائقي "It's Ok" المقرر عرضه في 25 كانون الثاني.

وسيكشف الوثائقي العديد من الأسرار حول حياة الفنانة إليسا والظروف الصعبة التي عاشتها، وحالات الغضب والحزن التي مرَّت بها.
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وبحسب الوصف التشويقي للوثائقي، فالمشاهدون بانتظار جانب آخر من حياة إليسا، إذ يقول: قصة لم تروَ بعد عن نجمة كما لم نرها من قبل..أبعد من الانتصار والانكسار..تجرأت على القيود، وانتفضت على التنمر، واجهت كل المعارك، وانتصرت على الخيبات.. وللمرة الأولى ستشارك الكثير مما في قلبها.

وتحدثت إليسا عن الانطباع الخاطئ الذي يأخذه البعض عنها قبل معرفتها في الحقيقة، إذ يرون فيها الشخصية المتكبرة والمغرورة واللئيمة، لكن حينما يتعرفون عليها ويقابلونها يرون شخصًا بعيدًا عن توقعاتهم.

وارتأت إليسا للحديث عما تمر به على طبيعته دون زيف أو مبالغة، إذ كشفت أن إصابتها بسرطان الثدي كان سببه علاقة عاطفية سامة جمعتها مع أحد الأشخاص، وكيف بات البعض يسألها عما إذا كانت تشعر بالنقص بعد إجرائها العملية الجراحية. (فوشيا)
 
 
 
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