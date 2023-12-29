18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
إليسا تكشف لأوّل مرّة: هذا سبب إصابتي بمرض السرطان
Lebanon 24
29-12-2023
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت شبكة "نتفليكس" العالمية الفيديو الترويجي الأول للفيلم الوثائقي "It's Ok" المقرر عرضه في 25 كانون الثاني.
وسيكشف الوثائقي العديد من الأسرار حول حياة الفنانة إليسا والظروف الصعبة التي عاشتها، وحالات الغضب والحزن التي مرَّت بها.
Advertisement
وبحسب الوصف التشويقي للوثائقي، فالمشاهدون بانتظار جانب آخر من حياة إليسا، إذ يقول: قصة لم تروَ بعد عن نجمة كما لم نرها من قبل..أبعد من الانتصار والانكسار..تجرأت على القيود، وانتفضت على التنمر، واجهت كل المعارك، وانتصرت على الخيبات.. وللمرة الأولى ستشارك الكثير مما في قلبها.
وتحدثت إليسا عن الانطباع الخاطئ الذي يأخذه البعض عنها قبل معرفتها في الحقيقة، إذ يرون فيها الشخصية المتكبرة والمغرورة واللئيمة، لكن حينما يتعرفون عليها ويقابلونها يرون شخصًا بعيدًا عن توقعاتهم.
وارتأت إليسا للحديث عما تمر به على طبيعته دون زيف أو مبالغة، إذ كشفت أن إصابتها بسرطان الثدي كان سببه علاقة عاطفية سامة جمعتها مع أحد الأشخاص، وكيف بات البعض يسألها عما إذا كانت تشعر بالنقص بعد إجرائها العملية الجراحية. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
Lebanon 24
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
15:15 | 2023-12-28
28/12/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتحطيم سيارة... إليكم بالفيديو ما حصل
Lebanon 24
إشكال كبير وتحطيم سيارة... إليكم بالفيديو ما حصل
13:15 | 2023-12-28
28/12/2023 01:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطّت قيمتها الـ50 مليار ليرة... من فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان؟
Lebanon 24
تخطّت قيمتها الـ50 مليار ليرة... من فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان؟
07:25 | 2023-12-29
29/12/2023 07:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل ومهمّ لـ"الحزب"... ماذا طلب فيه من أهالي الجنوب؟
Lebanon 24
بيان عاجل ومهمّ لـ"الحزب"... ماذا طلب فيه من أهالي الجنوب؟
13:27 | 2023-12-28
28/12/2023 01:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عائداً من جنازة.. وفاة فنان في حادث سير مروّع سيارة اصطدمت به بشكل مباشر
Lebanon 24
كان عائداً من جنازة.. وفاة فنان في حادث سير مروّع سيارة اصطدمت به بشكل مباشر
08:00 | 2023-12-29
29/12/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:00 | 2023-12-29
كانت تعيش في سوريا ولها إبن إسمه علي... كيف تعرّفت جورجينا رزق على وليد توفيق؟
04:37 | 2023-12-29
نجمة تحاول اختطاف ابنها.. وتتطالب بالوصاية على ممتلكاته والسبب؟
01:47 | 2023-12-29
بعد قصة حب طويلة.. ما سبب انفصال الفنانة الشهيرة عن خطيبها؟
23:00 | 2023-12-28
هذه الأدوية تؤثّر على خصوبتك.. تجنّبيها
15:19 | 2023-12-28
نجمة لبنانية تطرح أغنية بالذكاء الإصطناعي.. شاهدوا الكليب
08:51 | 2023-12-28
ملكة جمال في قبضة الشرطة... ما الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!؟
فيديو
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
29/12/2023 19:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
29/12/2023 19:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
29/12/2023 19:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24