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المرأة

كانت تعيش في سوريا ولها إبن إسمه علي... كيف تعرّفت جورجينا رزق على وليد توفيق؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 10:00
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لأول مرة على شاشة التلفاز، اجتمع الفنان وليد توفيق مع زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، وتحدّثا عن قصة تعارفهما.

توفيق، الذي حلَّ ضيفًا في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أوضح أن أول لقاء جمعه بجورجينا كان في منزلها، حين قام بزيارتها في دمشق لمناقشة تعاونهما في فيلم كما أخبره أحد المخرجين، وحين قابلها فوجئ بمدى تواضعها وطريقة تعاملها معه.
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وأشار توفيق إلى أنه حينما عرض عليها مشاركته في الفيلم، رفضت ذلك فورًا مشددة على تركها مهنة التمثيل، إذ أرادت تكريس وقتها في تربية ابنها علي، وهو ما أسعده أن امرأة بمثل هذا النجاح والشهرة توَّد الابتعاد لأجل طفلها.

أما عن لقائهما الثاني، فكشفت جورجينا أن أصدقاءها عرضوا عليها الذهاب معهم لقضاء سهرة في فندق "شيراتون الشام"، لافتين إلى أن وليد توفيق سيغني هناك، لتشدد جورجينا على عدم معرفتها به في ذلك الوقت، وأن قبولها عرضهم كان بسبب وجود راقصة، لكنها حينما رأته أُعجبت به كثيرًا ورأت فيه رجلًا وسيمًا. (فوشيا)
 
 
 
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