عارضة الأزياء المعروفة تعلن طلاقها من زوجها الفنان

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أعلنت عارضة الأزياء ميدو راين ووكر انفصالها عن زوجها الفنان لويس ثورنتون، بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج.وقالت في بيان: "بعد ثلاث سنوات رائعة من الزواج، توصلنا إلى اتفاق على الانفصال بشكل ودّي، هو قرار موحّد ونأمل بصدق أن يتمكن الجميع من احترام رغباتنا في الخصوصية".وأضافت ابنة الفنان الأميركي الراحل بول ووكر: "نحن نحافظ على الحب والاحترام المتبادَلين بيننا، وسنواصل دعم بعضنا البعض".