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المرأة

عارضة الأزياء المعروفة تعلن طلاقها من زوجها الفنان

Lebanon 24
29-12-2023 | 23:00
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أعلنت عارضة الأزياء ميدو راين ووكر انفصالها عن زوجها الفنان لويس ثورنتون، بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج.


وقالت في بيان: "بعد ثلاث سنوات رائعة من الزواج، توصلنا إلى اتفاق على الانفصال بشكل ودّي، هو قرار موحّد ونأمل بصدق أن يتمكن الجميع من احترام رغباتنا في الخصوصية".
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وأضافت ابنة الفنان الأميركي الراحل بول ووكر: "نحن نحافظ على الحب والاحترام المتبادَلين بيننا، وسنواصل دعم بعضنا البعض".
المصدر: لها
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