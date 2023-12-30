ظهرت وهي تطلق "زغرودة" وفي يدها بوكيه ورد.. الممثلة المعروفة تحتفل بزفافها على الفنان الشاب

احتفلت الفنانة ثراء جبيل، بزفافها على الممثل الشاب مختار الديناري، بعد ساعات قليلة من إعلانها عقد قرانهما.

ونشرت ثراء مجموعة من الفيديوهات في أثناء مراسم حفل زفافها الذي تم في أميركا، ظهرت فيها وهي تطلق زغرودة وفي يدها بوكيه ورد، وعلقت عليها قائلة: "بعد ما كان مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أميركا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس 25\12\2023.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".

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وكانت ثراء قد أعلنت أمس الجمعة عقد قرانها على الفنان مختار الديناري بنشر صور رومانسية عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". (سيدتي)