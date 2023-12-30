نصائح سهلة كي تحصلي على بشرة متوهجة قبل العام الجديد

لا بد من أنك تأملين أن يكون وجهك متوهجاً لاستقبال العام الجديد. من هنا، إليك مجموعة من الأساليب الطبيعية التي ستساعدك في تحقيق هدفك.





- التقشير: افركي بشرتك مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر لطيف للتخلص من الطبقات القديمة من خلايا الجلد الميتة. يساعد هذا أيضاً على امتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل. إذا كانت بشرتك حساسة، التزمي بالتقشير مرة واحدة فقط في الأسبوع باستخدام مقشر خفيف للوجه للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.

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- الترطيب: تحتاج بشرتك إلى طبقة سميكة من المرطب في فصل الشتاء. استخدمي تركيبات مغذية بتركيبة لا تسد المسام وتؤدي إلى ظهور حب الشباب أثناء الطقس البارد نظراً لأن البشرة قد تتعرّض للجفاف أو التشقق فقد تحتاجين إلى مرطب ضروري يناسب نوع ومشاكل بشرتك.



- واقي الشمس: تحتوي أشعة الشمس على أشعة فوق البنفسجية التي لا يمكنها فقط تسمير الجلد ولكن أيضاً تدمير خلايا الجلد أو حتى تنشيط الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى تعريض وجهك لشيخوخة مبكرة. لذلك، ضعي دائماً واقياً من الشمس في الصباح قبل وضع مكياجك، وما عليك سوى اختيار واقي الشمس الذي يعطي لمسة نهائية غير لامعة لتجنب الدهون.



- سيروم البشرة: لإضفاء الحيوية على بشرتك الباهتة، اختاري مصلاً غير لامع يغذي ويرطب بشرتك ليحل مشاكلها مثل البقع الداكنة، حَبُّ الشّبَاب والبشرة الدهنية وللحصول على بشرة متجانسة وخالية من العيوب هذا الموسم.

- شرب الماء: واحدة من أسهل الطرق للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي هي ببساطة شرب كمية كافية من الماء وتناول طعام يحتوي على نسبة عالية من الماء. بالإضافة إلى كوب الماء المعتاد، يمكنك أيضاً شرب ماء جوز الهند والفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار.



- الطعام الصحي: في بعض الأحيان، يكون تغيير نظامك الغذائي هو كيفية الحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي في المنزل. إن زيادة تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، أمر ضروري لهذا أضيفي الزبادي والفواكه والخضروات إلى نظامك للحصول على بشرة صحية وأكثر نعومة.