ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. وهل يحاول زوجها إبعادها عن الفن؟

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ردت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، على الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول حملها بطفلها الأول من زوجها كميل أبي خليل بعد ظهورها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع عائلتها.وقالت ماريتا لـ"فوشيا"، إن الشائعات المتداولة غير صحيحة على الإطلاق، رغم أن حلم الأمومة يراودها كثيرا هذه الفترة، متمنية إنجاب طفل يشبه زوجها الذي تعيش معه أجمل قصة حب، وعلقت: "الله كريم هو قادر على كل شيء".وعلى صعيد آخر، استغربت ابنة الحلاني الحديث عن محاولات زوجها كميل إبعادها عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أنه من أوائل الأشخاص الداعمين لمسيرتها الفنية.