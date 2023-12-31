سرّ نضارة البشرة وإشراقها.. في هذا الفيتامين!

يلعب فيتامين "E" دوراً مهماً في مجال العناية بالبشرة وتعزيز إشراقها، فهو من العلاجات البسيطة، والطبيعيّة، والقليلة الكلفة مما يجعله مكوناً مثالياً في الروتين التجميلي اليومي. تعرّفوا على أبرز فوائده في هذا المجال:

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وتمّ اكتشاف هذا الفيتامين في بداية القرن العشرين، أما اسمه العلمي فهو "توكوفيرول"، ويتوفر على شكل سائل أو حبوب يمكن تناولها عبر الفم أو فتحها للحصول على السائل الذي بداخلها، وهو خلافاً للفيتامينات الأخرى قابل للذوبان في الدهون ولا يذوب في الماء مما يُفسّر استعماله في تركيبات مستحضرات العناية التجميليّة مثل الأمصال والكريمات، يتواجد هذ الفيتامين أيضاً في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنيّة، والزيوت النباتية، وبعض أنواع المكسّرات.



ويحتاج الجسم إلى الفيتامين E لنموّه، فيما تحتاج البشرة إليه لتجدّدها أما أفضل أدواره في هذا المجال فهو تأمين حماية الجلد كونه يُشكّل حاجزاً في مواجهة الجذيرات الحرّة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة للجلد. وهو يتمتع أيضاً بفوائد أخرى مهمة جداً للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

يعتني بالبشرات الفاقدة للحيوية

تُصبح البشرة أكثر نعومةً وترطيباً عند استعمال مستحضرات تحتوي في مكوناتها على الفيتامينE. يُعالج هذا الفيتامين أيضاً الندبات، والبثور، مشاكل البشرة الدهنيّة، وحب الشباب، وضربات الشمس. يُساعد الفيتامينE على تجديد البشرة وتعزيز نضارتها، لذلك يُنصح باعتماده على شكل علاج وإضافة قطرة منه إلى كريم، أو مصل، أو زيت تجميلي تستعملونه مرتين يومياً على بشرة نظيفة لمدة 20 يوماً على الأقل.



يُغذّي البشرات الجافة

يُعتبر فيتامينE مُرطّباً فعّالاً على البشرات الجافة كونه يترك على سطحها طبقة دهنيّة تساعد أيضاً في تغذيتها، كما أنه يُشكّل على هذا السطح حاجزاً عازلاً يُحافظ على الرطوبة في أعماق البشرة لمدة قد تزيد عن 20 ساعة، وهو بذلك يُساعد البشرة في الحفاظ على تغذيتها وليونتها طوال اليوم كما تستعيد نضارتها وجمالها. للحصول على هذه النتيجة، يكفي إضافة نقطة واحدة من الفيتامينE إلى كريم المساء الذي تستعملونه على بشرة نظيفة مع الابتعاد عن محيط العينين في حالة البشرات الحسّاسة، ويمكن أيضاً إضافته إلى المصل المُضاد للتجاعيد.

يُحافظ على صحة البشرة

تتعرّض البشرة بشكل يومي لاعتداءات خارجيّة متنوّعة منها: التلوّث، التدخين، الإفراط في التعرّض للشمس، الماكياج، الإجهاد التأكسدي، ومستحضرات العناية التي لا تناسبها...أما اجتماع هذه العوامل مع بعضها البعض فله تأثير كارثيّ على الجلد، إذ يفقده حيويته، ويزيد سماكته، ويُعرّضه للبقع الداكنة والتجاعيد المُبكرة.



ولتخفيف تأثير هذه العوامل المؤذية على الجلد، يُنصح بالابتعاد عنها قدر المستطاع وتبنّي نظام غذائي متوازن وروتين عناية بالبشرة يناسب طبيعتها ومُتطلّباتها، على أن تتمّ إضافة قطرة من الفيتامينE إلى المصل أو الزيت التجميلي الذي تستعملونه على مناطق الوجه، والعنق، وأعلى الصدر.

يُحارب الشيخوخة المُبكرة

ومن أشهر خصائص فيتامينE في المجال التجميلي فعاليته في مُكافحة مظاهر الشيخوخة المبكرة للبشرة، خاصةً في حال تواجده في المستحضر نفسه إلى جانب الفيتامينC مما يُحفّز على تجدّد الخلايا ويقي من ظهور التجاعيد. يعمل الفيتامينE على محاربة الجذيرات الحرة بفضل خصائصه المُضادة للأكسدة، وهو يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يُحافظ على اكتناز البشرة وحيويتها. يُنصح بإضافة قطرة واحدة من هذا الفيتامين إلى كريم الليل لتدعيم البشرة في مواجهة الاعتداءات الخارجيّة صباحاً، أما في علاج البقع الداكنة، فيّنصح بالاستعانة بقناع غنيّ بالفيتامينE يتمّ تطبيقه مرة أسبوعياً على البشرة حتى زوالها.



يحمي من أشعة الشمس

تُشكّل أشعة الشمس تهديداً حقيقياً للبشرة، ولذلك يُنصح بتجنّب الإفراط في التعرّض لها لحماية الخلايا من التلف والبشرة من التجاعيد المُبكرة، والبقع الداكنة، وفقدان الحيوية. تعمل المستحضرات الغنيّة بالفيتامينE في هذا الإطار على ترميم الخلايا وتأخير مظاهر الشيخوخة المُبكرة. وهو يحدّ من أضرار الشمس على الجلد كما يتمتع بقدرة على تعزيز الإشراق.



ويعتبر تطبيق مُستحضر غني بفيتامينE على البشرة أمراً مفيداً جداً ولكن تغذية الجسم من الداخل في هذا المجال أمر ضروري أيضاً من خلال التركيز على الأطعمة الغنيّة بهذا الفيتامين مثل الزيوت النباتية، أسماك السالمون والسردين، الطماطم والحمص، السبانخ، والبروكلي، والهليون، والجرجير، بالإضافة إلى المكسّرات مثل الجوز، واللوز، والبندق، والفستق، والكستنا.