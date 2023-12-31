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المرأة
مي عمر.. المصرية الوحيدة الفائزة في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم
Lebanon 24
31-12-2023
|
04:42
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للعام الثاني على التوالي، تحصد النجمة المصرية مي عمر مركزاً متقدماً في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم، لتصبح المصرية الوحيدة الفائزة في هذه المسابقة.
واحتلت نجمة "لؤلؤ" المرتبة الـ31 في المسابقة، متفوقة بذلك على نجمات عالميات، أمثال إيما واتسون ومارغو روبي التي جاءت في المركز الـ 90، والممثلة التركية هاندا رآتشيل التي جاءت في المركز الـ 52.
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وأعربت مي عن سعادتها، وشاركت جمهورها المصري والعربي فرحتها، في منشور عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: "سعيدة جداً بفوزي في مسابقه أجمل 100 وجه في العالم للعام الثاني علي التوالي وتحقيق مركز متقدم.. وأن أكون أول مصريه والوحيدة التي تكسب في المسابقة، وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمة علي نجوم عالمين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري و العربي".
وانتهت مي عمر من تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي تخوض به دراما رمضان المقبل، ووصفته بالعمل الصعب، والمسلسل من إخراج زوجها محمد سامي، الذي شارك أيضاً في تأليف العمل، إلى جانب مهاب طارق ومن إنتاج مها سليم.
ويشارك في البطولة بجانب مي، كل أحمد زاهر، وأروى جودة، وسامي مغاوى، وعماد زيادة، وسلوى عثمان، ولبنى ونس، وكمال أبو رية، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب.
والمسلسل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد مي من خلاله شخصية المحامية "نعمة سعيد أبو علب"، التي تدخل في أزمة مع زوجها، الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، وتتخلل تلك الأزمة عدة مشاكل في حياتها الأسرية، غير أنها تستغل عملها كمحامية وتحاول الحصول على حقوقها بالقانون، فيما تجسد أروى الزوجة الثانية لأحمد زاهر بعد انفصاله عن "نعمة"، ويحدث بينهما العديد من المناوشات.
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