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منوعات
أصلها عربيّ... فنانة تتّهم منتج أشهر برنامج باغتصابها هذا ما فعله بها داخل المصعد!
Lebanon 24
31-12-2023
|
05:40
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اتهمت الفنانة والنجمة التلفزيونية الأميركية السورية الأصل بولا عبدول، أحد أبرز منتجي مسابقة الغناء التلفزيونية الشهيرة "أميركان آيدول" بالاعتداء عليها جنسياً، وفقاً لدعوى قضائية رفعتها، في كاليفورنيا.
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وقالت عبدول، الحائزة على جائزة غرامي، في الدعوى، إن منتج برنامج "أميركان آيدول" نايجل ليثغو، اعتدى عليها جنسيا مرتين.
وأشارت الدعوى إلى أنه لمس جسمها وقبّلها في مصعد الفندق خلال سفرهما معاً لإجراء الاختبارات للمتقدمين إلى "أميركان آيدول" في بدايات البرنامج. (الحرة)
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