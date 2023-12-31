أصلها عربيّ... فنانة تتّهم منتج أشهر برنامج باغتصابها هذا ما فعله بها داخل المصعد!

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اتهمت الفنانة والنجمة التلفزيونية الأميركية السورية الأصل بولا عبدول، أحد أبرز منتجي مسابقة الغناء التلفزيونية الشهيرة "أميركان آيدول" بالاعتداء عليها جنسياً، وفقاً لدعوى قضائية رفعتها، في كاليفورنيا.وقالت عبدول، الحائزة على جائزة غرامي، في الدعوى، إن منتج برنامج "أميركان آيدول" نايجل ليثغو، اعتدى عليها جنسيا مرتين.