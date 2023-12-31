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المرأة

فنانة شابة تعلن عن حملها في ليلة رأس السنة

Lebanon 24
31-12-2023 | 12:05
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فاجأت الفنانة العراقية رحمة رياض، جمهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان خبر حملها، بعد فترة من انتشار خبر حملها، الا ان رحمة كانت تلتزم الصمت وترفض نفي او تأكيد الخبر.

 
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ونشرت رحمة صورة ظهرت فيها برفقة زوجها الكسندر علوم، حيث استعرضت حملها، اذ ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا.. تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام".

 

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين هنأوها وعبروا عن سعادتهم بهذا الخبر، متمنيين لها ولابنها السلامة. ( الجديد)

رحمة رياض تعلن عن حملها في ليلة رأس السنة | ET بالعربي
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