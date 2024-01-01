تعرفوا إلى أبرز رسائل وأمنيات النجمات في رأس السنة 2024

امتلأت صفحات النجمات العرب في الساعات الأخيرة برسائل استقبال العام الجديد 2024، ووجهت أكثر من نجمة رسائل مؤثرة على صفحاتهم بمواقع التواصل، وكشفن عن أمنياتهن للعام الجديد.

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وحرصت أكثر من نجمة على توديع عام 2023 واستقبال عام 2024 بتوجيه رسائل إيجابية على مواقع التواصل، والدعوة من أجل السلام وإيقاف الحرب في غزة وغيرها من القضايا التي تؤرق الجمهور في نهاية عام 2023.

ونشرت حلا شيحة رسالة لها في استقبال عام 2024 وقالت بها: "سأبدأ العام الجديد بالصلاة والدعاء لأهل فلسطين الحبيب، القوي، الصامد..، ارسل لهم رسالة حب واُقّبل رؤوسهم وانحني لصمودهم سائلة الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء و يُنزل عليهم السكينة ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم ويربط على قلوب امهاتهم ورجالهم ويحفظ أطفالهم من كل سوء".

وكشفت النجمة إلهام شاهين عن أمنيتها في عام 2024، وقالت في رسالة لها عبر حسابها على انستغرام: "يارب تكون 2024 سنة خير على الجميع، سنة بلا أوبئة ولا حروب ودمار، سنة يملأها السلام والرحمة والأمان والحب والإنسانية.. سنة العدل وعودة الحقوق لأصحابها.. يارب بإذن الله".

ونشرت الفنانة هند صبري صورة لها في وداع 2023 وقالت في استقبال العام الجديد: "يا رب سنة أسعد وأخف علينا جميعا".

أما الفنانة هنا الزاهد فقالت عن أمنياتها في عام 2024: "سنة جديدة سعيدة مليئة بالحب.. كن شجاعًا بما يكفي للعثور على الحياة التي تريدها، وشجاعًا بما يكفي لمطاردتها.. ثم ابدأ من جديد وأحب نفسك بالطريقة التي كان من المفترض أن تحبها دائمًا".

ونشرت الفنانة أصالة تدوينة لها على انستغرام، كشفت من خلالها عن أمنياتها في العام الجديد وقالت: "راحت سنة حلوة وصعبة، ومنّ قلب كلّ اللي مرق مرقنا متل ما حملنا أحداث بشعة كمان فيه إيد تانية طبطبت علينا بهدايا على شكل بشر دخلوا حياتنا نوروها ينظفوها ياخدونا معهم رحلة جديدة بهالسنة الجديدة، اللي بدعي ربّي تكون فيها بداية عدالة لكلّ الموجوعين بهالعالم ويحفظ أوطاننا وعوائلنا وحبايبنا، ويهدي قلوب البشر كلهم ويعمّ الخير وتكبر المحبّة ونعيش بسلام مانزعل لو ابتسمنا وما ننقهر لو فرحنا ونعيش الأيام الجاية بسعادة وإستقرار كلنا شركاء الحياة وكلّ سنة وكلنا سالمين". ( هي)