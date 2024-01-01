فنانة مصرية قديرة: لن أرفض الزواج إذا جاء في الوقت المناسب

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أعلنت الفنانة المصرية سوسن بدر أنها لا تخطط للزواج في الوقت الحالي، إذ لا تعتبره ضمن أحلامها ولا أولوياتها، لكنها لن ترفض الأمر إذا جاء في الوقت المناسب.وأكدت سوسن، خلال لقاء لها مع برنامج "واحد من الناس"، أنها لا تعتبر الزواج في أي سن عيبا أو حراما، لأن الحب يأتي عن طريق الصدفة بعض الأحيان.ووصفت العام 2023 بأنه أسعدها على المستوى الشخصي والفني، معربة عن سعادتها بدخول أحفادها التعليم الجامعي، إذ تتواصل معهم بشكل دائم وأيضا خلال أوقات دراستهم.وتمنت خلال العام الجديد تقديم عمل كوميدي، إضافة إلى العودة للمسرح المصري.وأوضحت سوسن أنها تميل لتجسيد الشخصيات التي لا تشبهها والبعيدة عنها، لأن ذلك يجعلها تشعر بالسعادة بما تقدمه.ولفتت إلى أنها حققت ذلك من خلال الشخصية التي أدتها في مسلسل "جميلة"، فقد كانت بعيدة عنها، ورغم ذلك حققت نجاحا كبيرا جعلها تتصدر حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.