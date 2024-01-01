Advertisement

المرأة

فنانة مصرية قديرة: لن أرفض الزواج إذا جاء في الوقت المناسب

Lebanon 24
01-01-2024 | 13:09
A-
A+
Doc-P-1147439-638397367106430784.jpg
Doc-P-1147439-638397367106430784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية سوسن بدر أنها لا تخطط للزواج في الوقت الحالي، إذ لا تعتبره ضمن أحلامها ولا أولوياتها، لكنها لن ترفض الأمر إذا جاء في الوقت المناسب.

وأكدت سوسن، خلال لقاء لها مع برنامج "واحد من الناس"، أنها لا تعتبر الزواج في أي سن عيبا أو حراما، لأن الحب يأتي عن طريق الصدفة بعض الأحيان.
Advertisement

ووصفت العام 2023 بأنه أسعدها على المستوى الشخصي والفني، معربة عن سعادتها بدخول أحفادها التعليم الجامعي، إذ تتواصل معهم بشكل دائم وأيضا خلال أوقات دراستهم.

وتمنت خلال العام الجديد تقديم عمل كوميدي، إضافة إلى العودة للمسرح المصري.

وأوضحت سوسن أنها تميل لتجسيد الشخصيات التي لا تشبهها والبعيدة عنها، لأن ذلك يجعلها تشعر بالسعادة بما تقدمه.

ولفتت إلى أنها حققت ذلك من خلال الشخصية التي أدتها في مسلسل "جميلة"، فقد كانت بعيدة عنها، ورغم ذلك حققت نجاحا كبيرا جعلها تتصدر حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:06 | 2024-01-01
14:30 | 2024-01-01
10:48 | 2024-01-01
06:10 | 2024-01-01
04:03 | 2024-01-01
12:05 | 2023-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24