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المرأة

شريهان تعزي لطيفة التونسية بوفاة والدتها

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:30
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قدمت الفنانة المصرية شريهان التعزية للمطربة لطيفة التونسية، بعد وفاة والدتها إثر صراع مع المرض.

وكتبت شريهان في حسابها على منصة "إكس": بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك يا حَبيبَتي ويا غَاليَتي بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله أجرك وأحسن عزاءك والهمك الصبر والسلوان والقوة في فقدان والدتك الغالية .. البقاء لله و إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
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كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا قالت فيه: ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت والدة لطيفة قد فارقت الحياة اليوم الإثنين بعد صراع مرير مع المرض، في إحدى المستشفيات الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت دوريس إسكندر مديرة أعمال لطيفة لموقع "فوشيا" أنه من المقرر أن ترافق لطيفة جثمان والدتها إلى العاصمة التونسية، من أجل تشييعها في مسقط رأسها.

ونعت الفنانة لطيفة والدتها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة: (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)، أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. انا لله وانا اليه راجعون.. في الجنة يا اغلى انسانة في حياتي.

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