شريهان تعزي لطيفة التونسية بوفاة والدتها

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)
صدق الله العظيم.
أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك يا حَبيبَتي ويا غَاليَتي بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله اجرك… pic.twitter.com/zUuF4kuPCI
— Sherihan (@Sherihan) January 1, 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)
صدق الله العظيم.
أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك يا حَبيبَتي ويا غَاليَتي بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله اجرك… pic.twitter.com/zUuF4kuPCI