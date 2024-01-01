أنباء طلاقهما وسخرية علنية... زوجة الشاعر الشهير تثور غضباً لهذا السبب!





وقالت إنجي في منشور لها على موقع "فيسبوك" إن حجم السخرية التي أعقبت خبر الانفصال، تسببت في أضرار نفسية بالغة لها ولأولادهما، كما قللت من مكانة الشاعر، طالبة من الجميع احترام خصوصيتها.

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وجاء في تعليقها: مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي أنا وأيمن وربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه لأم ولاده وعشرة عمره.. وانتشار الخبر علي كل المواقع.. وفتح باب التريقة والتهريج على social media.. ربط فيه إهانة في حق أيمن وإزعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جدا جدا.. حبة مبادئ واحترام لخصوصيات الناس يا بشر !!!!! حسبي الله ونعم الوكيل في كل حرف مؤذي اتكتب". استنكرت إنجي عبدالحافظ انتشار خبر انفصالها عن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والسخرية منه بعدما ربط بعض المتابعين بين الأخير وكلمات أغنياته الجديدة في ألبوم عمرو دياب "مكانك".وقالت إنجي في منشور لها على موقع "فيسبوك" إن حجم السخرية التي أعقبت خبر الانفصال، تسببت في أضرار نفسية بالغة لها ولأولادهما، كما قللت من مكانة الشاعر، طالبة من الجميع احترام خصوصيتها.وجاء في تعليقها: مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي أنا وأيمن وربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه لأم ولاده وعشرة عمره.. وانتشار الخبر علي كل المواقع.. وفتح باب التريقة والتهريج على social media.. ربط فيه إهانة في حق أيمن وإزعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جدا جدا.. حبة مبادئ واحترام لخصوصيات الناس يا بشر !!!!! حسبي الله ونعم الوكيل في كل حرف مؤذي اتكتب".

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر قد رفض قبل أيام قليلة في منشور له الربط بين كلمات أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك" وخصوصا أغنيتي "معرفش حد بالاسم" و"المعنويات مرتفعة"، وبين أنباء انفصاله.



وقال قمر في منشوره، "فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب اغنية معرفش حد بالإسم ده ..ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصيه والأغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس".



وأضاف، "بالنسبه لأغنية المعنويات مرتفعه فيها جملة بتقول: مافيش خلاص حد له حاجه عندي حبيت أوضح برضه أن دي طبعا مالهاش علاقه بالناس اللي ليهم عندي فلوس".