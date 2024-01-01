16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أنباء طلاقهما وسخرية علنية... زوجة الشاعر الشهير تثور غضباً لهذا السبب!
Lebanon 24
01-01-2024
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت إنجي عبدالحافظ انتشار خبر انفصالها عن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والسخرية منه بعدما ربط بعض المتابعين بين الأخير وكلمات أغنياته الجديدة في ألبوم عمرو دياب "مكانك".
وقالت إنجي في منشور لها على موقع "فيسبوك" إن حجم السخرية التي أعقبت خبر الانفصال، تسببت في أضرار نفسية بالغة لها ولأولادهما، كما قللت من مكانة الشاعر، طالبة من الجميع احترام خصوصيتها.
Advertisement
وجاء في تعليقها: مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي أنا وأيمن وربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه لأم ولاده وعشرة عمره.. وانتشار الخبر علي كل المواقع.. وفتح باب التريقة والتهريج على social media.. ربط فيه إهانة في حق أيمن وإزعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جدا جدا.. حبة مبادئ واحترام لخصوصيات الناس يا بشر !!!!! حسبي الله ونعم الوكيل في كل حرف مؤذي اتكتب".
وكان الشاعر أيمن بهجت قمر قد رفض قبل أيام قليلة في منشور له الربط بين كلمات أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك" وخصوصا أغنيتي "معرفش حد بالاسم" و"المعنويات مرتفعة"، وبين أنباء انفصاله.
وقال قمر في منشوره، "فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب اغنية معرفش حد بالإسم ده ..ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصيه والأغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس".
وأضاف، "بالنسبه لأغنية المعنويات مرتفعه فيها جملة بتقول: مافيش خلاص حد له حاجه عندي حبيت أوضح برضه أن دي طبعا مالهاش علاقه بالناس اللي ليهم عندي فلوس".
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
03:40 | 2024-01-01
01/01/2024 03:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
06:53 | 2024-01-01
01/01/2024 06:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
03:30 | 2024-01-01
01/01/2024 03:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
07:00 | 2024-01-01
01/01/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة!
Lebanon 24
هذا ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة!
03:45 | 2024-01-01
01/01/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:30 | 2024-01-01
شريهان تعزي لطيفة التونسية بوفاة والدتها
13:09 | 2024-01-01
فنانة مصرية قديرة: لن أرفض الزواج إذا جاء في الوقت المناسب
10:48 | 2024-01-01
لأول مرة منذ طلاقها من براد بيت: أنجلينا جولي تعيش قصة حب جديدة.. مع من؟
06:10 | 2024-01-01
تعرفوا إلى أبرز رسائل وأمنيات النجمات في رأس السنة 2024
04:03 | 2024-01-01
هيفاء وهبي تودع 2023 بإطلالة جريئة (صورة)
12:05 | 2023-12-31
فنانة شابة تعلن عن حملها في ليلة رأس السنة
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
02/01/2024 01:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
02/01/2024 01:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
02/01/2024 01:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24