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المرأة
ابتعدي عن هذه العادات اليومية لتجنب الشيخوخة المبكرة
Lebanon 24
01-01-2024
|
23:00
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ذكر موقع Nutrisense بعض العادات السيئة التي تؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة، في حين يساهم التخلي عنها، تأخير العلامات.
- اتباع نظام غذائي ثابت من الأطعمة غير الصحية
- التوتر الشديد أو القلق
- عدم كفاية النوم
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- التدخين
- التعرض بكثافة لأشعة الشمس
- قلة النشاط أو ممارسة الرياضة
- قضاء ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون
- عدم شرب كمية كافية من الماء
- ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم
ويمكن أيضاً الوقاية من الشيخوخة من خلال اتباع الحصول على تركيبات تحتوي على:
نياسيناميد بنسبة 5%
الريتينول
حمض الهيالورونيك
فيتامين C
فيتامين E
الببتيدات
وتُعتبر هذه العناصر الأساسية لحماية البشرة والجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتعزيز الترطيب المستمر للبشرة، ومحاربة التصبغ غير المنتظم سواء بقع داكنة أو بيضاء.
المصدر: لها
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