ابتعدي عن هذه العادات اليومية لتجنب الشيخوخة المبكرة

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ذكر موقع Nutrisense بعض العادات السيئة التي تؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة، في حين يساهم التخلي عنها، تأخير العلامات.- اتباع نظام غذائي ثابت من الأطعمة غير الصحية- التوتر الشديد أو القلق- عدم كفاية النوم- التدخين- التعرض بكثافة لأشعة الشمس- قلة النشاط أو ممارسة الرياضة- قضاء ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون- عدم شرب كمية كافية من الماء- ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدمويمكن أيضاً الوقاية من الشيخوخة من خلال اتباع الحصول على تركيبات تحتوي على:نياسيناميد بنسبة 5%الريتينولحمض الهيالورونيكفيتامين Cفيتامين Eالببتيداتوتُعتبر هذه العناصر الأساسية لحماية البشرة والجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتعزيز الترطيب المستمر للبشرة، ومحاربة التصبغ غير المنتظم سواء بقع داكنة أو بيضاء.