بسبب غزة.. فنانة عالمية تقرر عدم عرض فيديو كليب جديد رغم التكاليف الباهضة

قررت الفنانة العالمية دوا ليبا سحب فيديو كليب بتكلفة ضخمة بعدما وُجِد أنه قد يثير الجدل في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقامت النجمة البريطانية، البالغة من العمر 28 عامًا، بتصوير الفيديو في سرية تامة، والذي يظهر مشاهد انفجارات ومواجهات وفوضى، قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة في 7 تشرين الأول.

ويأتي هذا الفيديو ضمن الاستعدادات لإصدار ألبومها الجديد المُقرر الإعلان عنه العام المقبل.

لكن، وفقًا لمصادر داخلية، تم إتخاذ قرار بإلغاء الفيديو بعد سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت بين فريق دوا ليبا.

وقد أفاد أحد المتابعين في مجال الموسيقى: "تم تصوير الفيديو في شهر أيلول الماضي كجزء من حملة دوا، ولكن تم اتخاذ قرار بإلغائه بناءً على التطورات الأخيرة في المنطقة". ( LBC)