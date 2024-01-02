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المرأة

للقهوة فوائد محتملة للحامل.. ما هي؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 15:40
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ذكر موقع "Parents" المعني بشؤون الأسرة والطفل، أن للقهوة بعض الفوائد المحتملة للحامل، ومنها:

- تحسين مستويات الطاقة والتركيز: يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحسين مستويات الطاقة والتركيز لدى الحامل، مما قد يعمل على التغلب على التعب والإرهاق المصاحبين للحمل.
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- تقليل خطر الإصابة بالسكري: تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى الحامل.

- تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان: تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل: سرطان القولون، والمستقيم، وسرطان الكبد.

 
ومع ذلك، حذَّر الموقع المرأة الحامل من أن تستهلك القهوة بكميات كبيرة، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل: الأرق، اضطرابات المعدة وتسريع معدل ضربات القلب.

المصدر: فوشيا
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