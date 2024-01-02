للقهوة فوائد محتملة للحامل.. ما هي؟

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ذكر موقع "Parents" المعني بشؤون الأسرة والطفل، أن للقهوة بعض الفوائد المحتملة للحامل، ومنها:- تحسين مستويات الطاقة والتركيز: يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحسين مستويات الطاقة والتركيز لدى الحامل، مما قد يعمل على التغلب على التعب والإرهاق المصاحبين للحمل.- تقليل خطر الإصابة بالسكري: تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى الحامل.- تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان: تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل: سرطان القولون، والمستقيم، وسرطان الكبد.